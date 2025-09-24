Localizan a joven víctima de secuestro virtual en Paracho; pedían $300 mil de rescate

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS), logró el desenganche y localización de un joven, víctima de secuestro virtual, en hechos ocurridos en el municipio de Paracho.

Se trata de Pablo T., de 23 años de edad, quien el pasado 22 de septiembre salió de su domicilio en la localidad de Aranza, municipio de Paracho, con la finalidad de dirigirse a su trabajo; sin embargo, ya no se tuvo contacto con él. Más tarde, sus familiares recibieron llamadas de personas que les exigían 300 mil pesos a cambio de su supuesta libertad, asegurando que lo habían privado de la misma por haber tomado fotografías de vehículos de un grupo delictivo.

Derivado de las investigaciones, la Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS) estableció que el joven estaba siendo víctima de un engaño, por lo que aplicaron técnicas de investigación que permitieron mantener comunicación con el agraviado, quien fue asesorado por la UECS, logrando su desenganche.

En seguimiento a ello, el personal se trasladó a un hotel ubicado en la colonia Santiago, en la ciudad de Uruapan, donde el joven fue localizado y asegurado de manera, para posteriormente ser entregado a su familia.

rmr