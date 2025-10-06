Localizan a joven, adolescente y bebé reportadas como desaparecidas en Zitácuaro

Zitácuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Derivado de acciones de búsqueda, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) logró ubicar a una joven, una adolescente y una bebé que fueron reportadas como desaparecidas en el municipio de Zitácuaro.
De acuerdo con la denuncia presentada por la madre y abuela de las víctimas, el pasado 30 de septiembre, Enerandy G., de 19 años; M.G.M., de 15, y una bebé de tres meses, salieron de su domicilio en la colonia Lomas de Oriente sin informar su destino, lo que generó preocupación por su integridad.
En atención a la denuncia, personal de la Fiscalía Regional de Zitácuaro, en coordinación con la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, activó de inmediato los protocolos de búsqueda correspondientes, a través de las Alertas Alba y Amber.
Tras diversas diligencias y operativos en puntos estratégicos, agentes de la Policía de Investigación lograron localizar a las tres personas y trasladarlas ante el agente del Ministerio Público, donde fueron valoradas médicamente.
Una vez garantizado su estado de salud, Enerandy G. y M.G.M., informaron que su ausencia obedeció a motivos personales, por lo que las investigaciones fueron concluidas conforme a derecho.
