Localizan a Alondra, joven desaparecida en Madero, Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La tarde de este lunes, autoridades informaron que fue localizada Alondra H. G., la adolescente de 15 años reportada como desaparecida el pasado 24 de octubre en el municipio de Madero, Michoacán.
Hasta el momento no se han revelado mayores detalles sobre el lugar donde fue hallada, su estado de salud o las circunstancias que rodearon su desaparición.
Cabe recordar que la joven fue vista por última vez en la colonia Lázaro Cárdenas de Madero y, según reportes extraoficiales, se mencionó que podría haber sido vista posteriormente en la Terminal de Autobuses de Morelia en compañía de un hombre mayor. Esta versión no fue confirmada por las autoridades.
Durante el tiempo en que se desconocía su paradero, familiares, estudiantes y ciudadanía realizaron acciones de protesta y búsqueda para exigir su localización, incluyendo una marcha y la activación de una Alerta Amber.
SHA