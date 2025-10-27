Localizan a Alondra, joven desaparecida en Madero, Michoacán

Cabe recordar que la joven fue vista por última vez en la colonia Lázaro Cárdenas de Madero y, según reportes extraoficiales, se mencionó que podría haber sido vista posteriormente en la Terminal de Autobuses de Morelia en compañía de un hombre mayor. Esta versión no fue confirmada por las autoridades.

Durante el tiempo en que se desconocía su paradero, familiares, estudiantes y ciudadanía realizaron acciones de protesta y búsqueda para exigir su localización, incluyendo una marcha y la activación de una Alerta Amber.

