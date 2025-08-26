Localizan a adulto mayor extraviado en Morelia y lo reúnen con su familia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) informó que un adulto mayor que se encontraba extraviado en Morelia fue localizado y acompañado de regreso a su hogar, gracias al trabajo conjunto de la Guardia Civil, agentes de Seguridad Vial y la Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa.

De acuerdo con la dependencia, tras recibir el reporte ciudadano, se desplegó personal operativo que logró ubicar al adulto mayor, resguardarlo y posteriormente contactar a su familia, con quienes se reunió de manera segura.

La SSP destacó que este tipo de acciones forman parte de las labores cotidianas para proteger a los sectores más vulnerables de la población, además de fortalecer la confianza ciudadana hacia las instituciones de seguridad.