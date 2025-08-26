Localizan a adulto mayor extraviado en Morelia y lo reúnen con su familia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) informó que un adulto mayor que se encontraba extraviado en Morelia fue localizado y acompañado de regreso a su hogar, gracias al trabajo conjunto de la Guardia Civil, agentes de Seguridad Vial y la Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa.
De acuerdo con la dependencia, tras recibir el reporte ciudadano, se desplegó personal operativo que logró ubicar al adulto mayor, resguardarlo y posteriormente contactar a su familia, con quienes se reunió de manera segura.
La SSP destacó que este tipo de acciones forman parte de las labores cotidianas para proteger a los sectores más vulnerables de la población, además de fortalecer la confianza ciudadana hacia las instituciones de seguridad.
“Cada acción cuenta para cuidar de todos”, compartió la dependencia en redes sociales, al reconocer el trabajo coordinado que permitió el retorno seguro del adulto mayor a su hogar.
SHA