Localiza Fiscalía General a dos adolescentes reportados como desaparecidos en Ario de Rosales

Derivado de lo anterior se implementó un operativo en diversas rancherías, brechas y zonas aledañas, lo que permitió ubicar a los adolescentes en el municipio de Ario.

Una vez localizados, fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público para su respectiva certificación médica y atención integral, corroborándose que se encontraban en buen estado de salud. Durante las diligencias se determinó que su ausencia fue por motivos personales.

