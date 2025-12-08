Localiza Fiscalía General a dos adolescentes reportados como desaparecidos en Ario de Rosales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) localizó —con bien— a dos adolescentes que fueron reportados como desaparecidos en el municipio de Ario.
El pasado 7 de diciembre, A.A.G.B., y A.D.G., ambos de 13 años de edad, salieron de una casa de asistencia ubicada en la localidad de Las Cañas, sin informar a dónde se dirigían. Desde ese momento se desconocía su paradero, por lo que al recibirse la denuncia ante la Fiscalía Regional de Uruapan, en coordinación con la Fiscalía Especializada de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares se activó el mecanismo de búsqueda establecido en la Alerta Amber.
Derivado de lo anterior se implementó un operativo en diversas rancherías, brechas y zonas aledañas, lo que permitió ubicar a los adolescentes en el municipio de Ario.
Una vez localizados, fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público para su respectiva certificación médica y atención integral, corroborándose que se encontraban en buen estado de salud. Durante las diligencias se determinó que su ausencia fue por motivos personales.
