Localiza FGE a menor desaparecida en Nuevo Urecho

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Regional de Apatzingán, localizó con vida a una adolescente de 13 años; hechos registrados en el municipio de Nuevo Urecho.

De acuerdo con la investigación, la menor había sido reportada como desaparecida el 20 de enero del presente año, luego de ser vista por última vez en la localidad de Santa Efigenia, del mismo municipio, por lo que se activaron los protocolos de búsqueda correspondientes.

Derivado de las acciones realizadas, se tuvo conocimiento de que la adolescente se encontraba en las instalaciones del DIF Municipal de Nuevo Urecho, situación que fue notificada a sus familiares.

Posteriormente, la menor fue presentada ante la Fiscalía Regional de Apatzingán, donde manifestó haberse ausentado de manera voluntaria, motivo por el cual se procedió a la desactivación de la Alerta Amber.