Localiza FGE a adolescente reportada como desaparecida en Uruapan

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Regional de Uruapan, localizó a E.R.A., de 15 años de edad, quien había sido reportada como desaparecida el pasado 26 de enero en la comunidad de Caltzontzin, perteneciente a este municipio.
De acuerdo con la denuncia presentada, la adolescente fue vista por última vez aproximadamente a las 10:00 horas de ese día, desconociéndose desde entonces su paradero, por lo que sus familiares acudieron ante la autoridad para solicitar apoyo para su localización.
En atención al reporte, el personal de la Fiscalía Regional inició de inmediato actos de investigación de campo para dar con el paradero de la víctima. Derivado de estas diligencias, y como parte de las acciones de búsqueda, se tuvo contacto con personas cercanas a la adolescente. Posteriormente, la menor fue localizada y presentada ante la autoridad ministerial, garantizando en todo momento su integridad.
Ante el Agente del Ministerio Público, la adolescente manifestó que su ausencia fue por motivos personales, por lo que fue cerrada la investigación y desactiva la Alerta.
mrh