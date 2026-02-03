Localiza FGE a adolescente reportada como desaparecida en Uruapan

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Regional de Uruapan, localizó a E.R.A., de 15 años de edad, quien había sido reportada como desaparecida el pasado 26 de enero en la comunidad de Caltzontzin, perteneciente a este municipio.

De acuerdo con la denuncia presentada, la adolescente fue vista por última vez aproximadamente a las 10:00 horas de ese día, desconociéndose desde entonces su paradero, por lo que sus familiares acudieron ante la autoridad para solicitar apoyo para su localización.