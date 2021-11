Localidades de Tuzantla en el abandono, PEF 2022 sin presupuesto para marginados: antorchistas

Tuzantla, Michoacán (MiMorelia.com).- Las necesidades de la población no serán atendidas con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022, porque en él no se contemplan obras, ni servicios para las zonas marginas del estado; así lo manifestaron habitantes del municipio de Tuzantla, al conocer que por cuarto año consecutivo no habrá recurso para la realización de obras en sus colonias.

Janeth Arias Rubio, habitante de la colonia Morelos II del municipio de Tuzantla y organizada en el Movimiento Antorchista, señaló que “la aprobación del PEF 2022, por parte de los diputados morenistas no está destinada a resolver la problemática nacional, porque sólo ve los caprichos del presidente, al destinar la mayor parte de los recursos a las obras faraónicas y a los programas electoreros de entrega de dinero directo a sectores de la población que representan votos para la 4T”.

Asimismo, Consuelo Sánchez Arreola, residente del mismo municipio, aseguró que “desde el PEF 2019, en Tuzantla no se han hecho ninguna obra o introducción de servicios básicos por parte del gobierno federal, lo poco que se realiza es con los propios recursos del municipio, los cuales son insuficientes para las necesidades que existen”, también, dijo, que en su colonia les falta la pavimentación y rehabilitación de calles, reconstrucción del jardín de niños, equipamiento y dotación de medicinas en la clínica, por lo que exclamó, seguirán exigiendo al Presidente de la República que invierta en obras y servicios para los colonias y comunidades que más lo necesitan.

Por su parte el líder antorchista en el municipio, Óscar Melgar Giles señaló que “Para lograr un verdadero cambio el pueblo debe de tomar el poder para que desde ahí trabaje para lograr una mejor distribución de la riqueza del país, ya que son los más vulnerables los que aportan a la riqueza y son los más olvidados por los gobiernos, quienes solo ven por la minoría dejando a un lado al pueblo”, enfatizó el líder social.

RPO