Lo vinculan a proceso señalado de violencia contra su esposa e hijas

Zamora, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través del Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM), Región Zamora obtuvo vinculación a proceso en contra de Gustavo Fernando “N”, por su posible relación en los delitos de privación de la libertad personal, violencia familiar y violencia familiar agravada, cometidos en agravio de su esposa y sus dos hijas menores de edad.

De acuerdo con los datos que obran en la Carpeta de Investigación, los hechos ocurrieron el pasado 18 de diciembre, en un domicilio ubicado en la colonia Nuevo Porvenir, en el municipio de Jacona, donde el investigado ejerció violencia física y psicológica en contra de su esposa, María Luisa R., así como de sus hijas menores.

Durante una discusión motivada por celos, el investigado presuntamente impidió que la víctima y las menores salieran de una de las habitaciones del domicilio, colocando candados y utilizando una soldadora para sellar la puerta, además de amenazarlas con dejarlas encerradas de manera permanente.

Ante la situación, uno de los hijos mayores de edad logró solicitar auxilio a los servicios de emergencia, lo que permitió la intervención de elementos de Guardia Civil de Jacona y de la Guardia Nacional, quienes acudieron al lugar y lograron la detención del presunto responsable. Durante la diligencia fue asegurada un arma de fuego.

Derivado de estos hechos, fue puesto a disposición de agente del Ministerio Público que integró la Carpeta de Investigación y lo presentó ante le Juez de Control que lo vinculó a proceso, le determinó como medida cautelar la prisión preventiva justificada, además de fijar un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

rmr