Lo que hoy defendemos es la esperanza de un pueblo que confió en nosotros: Giuliana Bugarini

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- Vamos a defender los logros obtenidos, que se ven reflejados en las acciones y programas que gozan las y los michoacanos, lo que hoy defendemos es la esperanza de un pueblo que confió en nosotros, expresó Giulianna Bugarini Torres, consejera nacional de Morena.

Durante la ceremonia de toma de protesta de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación en Apatzingán, Giulianna Bugarini Torres destacó la importancia de estos comités en la organización del movimiento y la defensa de la 4T en Michoacán. Subrayó que estos grupos son fundamentales para mantener y fortalecer los avances alcanzados y continuar con el proyecto rumbo a las elecciones del 2024. La lucha no termina aquí; se trata de un compromiso a largo plazo para asegurar un México más justo y equitativo, donde la voz de los ciudadanos sea la fuerza que impulse el cambio.

“La lucha que tenemos no es de ahorita viene de años y tenemos que seguir trabajando y organizándonos por eso es tan importante los comités porque esta lucha representa a los hombres y mujeres que defendieron desde la independencia hoy somos los hijos y las hijas de esos hombres y mujeres que lucharon y pugnaron por la libertad”, asumió la Consejera Nacional de Morena.

Ante los cientos de personas presentes, Giuliana Bugarini compartió que dichos comités permiten la organización del movimiento Morena, y a partir de la conformación de estos, se visita casa por casa para evitar que la oposición se ponga máscaras y usen las banderas de trabajo que tanto criticaron.

"No deseamos volver a los tiempos en los que la voz del pueblo no era considerada, y nuestra visión de una sociedad feliz y plena no era una realidad. Cuando afirmamos que nuestra prioridad es atender primero a los más necesitados, esto no es un simple discurso, sino una verdad palpable. Como Consejera Nacional de Morena, reitero nuestro compromiso de seguir transformando México. El método que hemos decidido implementar, inspirado en el presidente Andrés Manuel López Obrador, es recorrer casa por casa, escuchando a la comunidad, y asegurándonos de que nadie quede atrás. La lucha por la transformación de México continúa".

SHA