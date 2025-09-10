Lo Mejor de Michoacán suma más de 100 mil votos; este miércoles, fin de la votación

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles cierra la votación a Lo Mejor de Michoacán, que organizó la revista México Desconocido; hasta el pasado lunes la votación superaba los 100 mil votos, informó la Secretaría de Turismo (Sectur) al precisar que se ha logrado ganar a los estados de Nayarit, Yucatán y Jalisco.

En entrevista, precisó que este año se logró superar la votación que se registró durante 2024, año en el que se tuvieron 88 mil 895 votos, por lo que recordó que el último trimestre del año siempre es bueno y se fortalece la promoción turística de Michoacán impulsando servicios y productos que hoy se encuentran en votación con Lo Mejor de Michoacán.

Con esto, indicó que se ha ganado en votaciones a las entidades de Nayarit, Yucatán y Jalisco, además de que se tendrán buenos resultados, toda vez que todos aquellos que obtengan la distinción de México Desconocido, podrán tener su reconocimiento y exponerlo en su lugar de trabajo o en el servicio y/o producto turístico que ofrezcan.

Recordó que el año pasado hubo buena aceptación con 8 mil 092 nominaciones y, este año dijo, sin precisar fecha, fueron más, toda vez que aquellos que participaron el año pasado y no lograron primeros lugares, nuevamente hicieron trabajo con sus clientes para promoverse en votos.

Será la semana entrante cuando se tengan los resultados finales y la premiación a quienes obtendrán el distintivo Lo Mejor de Michoacán.

