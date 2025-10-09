Lluvias no dan tregua: se forma Depresión Tropical Diecisiete-E en el Pacífico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Recién la tormenta tropical Priscilla pierde fuerza en el Pacífico mexicano, una nueva amenaza climática se ha formado: la depresión tropical Diecisiete-E, que dejará efectos en el clima de Michoacán en las próximas horas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este fenómeno se formó a las 09:00 horas de este jueves, con centro a 110 kilómetros al sur de Técpan de Galeana y 185 km al sur-sureste de Zihuatanejo, Guerrero. Presenta vientos sostenidos de 55 km/h y rachas de hasta 75 km/h, desplazándose hacia el oeste-noroeste a 22 km/h.

Su circulación ocasionará lluvias torrenciales (150 a 250 mm) en la costa de Guerrero, intensas (75 a 150 mm) en la costa de Michoacán, así como muy fuertes (50 a 75 mm) en Colima y fuertes (25 a 50 mm) en Jalisco. También se esperan afectaciones en el norte y suroeste de Oaxaca.