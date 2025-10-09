Lluvias no dan tregua: se forma Depresión Tropical Diecisiete-E en el Pacífico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Recién la tormenta tropical Priscilla pierde fuerza en el Pacífico mexicano, una nueva amenaza climática se ha formado: la depresión tropical Diecisiete-E, que dejará efectos en el clima de Michoacán en las próximas horas.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este fenómeno se formó a las 09:00 horas de este jueves, con centro a 110 kilómetros al sur de Técpan de Galeana y 185 km al sur-sureste de Zihuatanejo, Guerrero. Presenta vientos sostenidos de 55 km/h y rachas de hasta 75 km/h, desplazándose hacia el oeste-noroeste a 22 km/h.
Su circulación ocasionará lluvias torrenciales (150 a 250 mm) en la costa de Guerrero, intensas (75 a 150 mm) en la costa de Michoacán, así como muy fuertes (50 a 75 mm) en Colima y fuertes (25 a 50 mm) en Jalisco. También se esperan afectaciones en el norte y suroeste de Oaxaca.
Además, se pronostican vientos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros en las costas de Michoacán y Guerrero. La zona de vigilancia se ha extendido desde Zihuatanejo, Guerrero, hasta Cabo Corrientes, Jalisco.
La Coordinación Nacional de Protección Civil alertó a través de redes sociales sobre el riesgo de inundaciones y exhortó a la población a mantenerse informada en fuentes oficiales y tomar medidas preventivas como limpiar azoteas y coladeras.
Durante este jueves, el portal Meteored.mx reporta condiciones de tormenta en Morelia entre las 15:00 y las 20:00 horas.
A las 15:00 h: tormenta con viento del noreste de hasta 44 km/h.
A las 17:00 h: se espera la lluvia más intensa, con 8.7 mm acumulados.
A partir de las 20:00 h, las precipitaciones y vientos disminuirán gradualmente.
rmr