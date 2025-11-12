Lluvia helada podría llegar a Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la llegada de la temporada invernal 2025-2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre la posibilidad de fenómenos peligrosos como heladas, agua nieve y un riesgo poco conocido pero potencialmente letal: la lluvia congelante.
Aunque este tipo de precipitación suele registrarse en regiones del norte del continente, la combinación de aire húmedo y frentes fríos que se desplazarán por el país podría propiciar su aparición en zonas elevadas del centro de México, incluyendo algunas regiones de Michoacán.
En entrevista con autoridades meteorológicas, se advirtió que este año se prevén 48 frentes fríos que podrían provocar un notable descenso de temperaturas, con mínimas de entre -5 a 0 grados Celsius en Michoacán, especialmente en zonas montañosas.
Ante este escenario, Protección Civil ha activado alertas púrpura en estados del norte y centro del país, por lo que se recomienda a la población michoacana:
Evitar conducir durante heladas o en caminos con presencia de hielo.
Usar ropa térmica, gorro, bufanda y guantes.
Proteger las tuberías y tanques de gas de la intemperie.
Ventilar espacios cerrados si se usan calefactores.
Consultar los reportes del SMN antes de salir.
La lluvia congelante es un fenómeno meteorológico poco frecuente en México, pero sus efectos pueden ser devastadores. Por ello, las autoridades reiteran el llamado a mantenerse informados y tomar precauciones.
RPO