Lluvia helada podría llegar a Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la llegada de la temporada invernal 2025-2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre la posibilidad de fenómenos peligrosos como heladas, agua nieve y un riesgo poco conocido pero potencialmente letal: la lluvia congelante.

Aunque este tipo de precipitación suele registrarse en regiones del norte del continente, la combinación de aire húmedo y frentes fríos que se desplazarán por el país podría propiciar su aparición en zonas elevadas del centro de México, incluyendo algunas regiones de Michoacán.