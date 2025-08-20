Llueve fuerte en Uruapan, Michoacán; 2 árboles caídos y encharcamientos, el saldo

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Una fuerte lluvia acompañada de granizo registrada la tarde de este miércoles en Uruapan provocó la caída de al menos dos árboles y varias ramas en distintos puntos de la ciudad, generando bloqueos parciales en vialidades y momentos de riesgo para automovilistas y peatones.

De acuerdo a reportes vecinales, las zonas más afectadas fueron la avenida Lázaro Cárdenas esquina Hermanos Flores Magón, en la colonia Revolución, y en prolongación Francisco Villa, a la altura de clínica del IMSS #8, donde se documentaron desplomes de árboles que interrumpieron el tránsito.

Ante la situación, brigadas de la Dirección de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Uruapan acudieron a los sitios afectados para llevar a cabo labores de corte y retiro de árboles, con el fin de liberar las vialidades y restablecer la circulación lo antes posible.