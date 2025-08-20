Llueve fuerte en Uruapan, Michoacán; 2 árboles caídos y encharcamientos, el saldo

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- Una fuerte lluvia acompañada de granizo registrada la tarde de este miércoles en Uruapan provocó la caída de al menos dos árboles y varias ramas en distintos puntos de la ciudad, generando bloqueos parciales en vialidades y momentos de riesgo para automovilistas y peatones.
De acuerdo a reportes vecinales, las zonas más afectadas fueron la avenida Lázaro Cárdenas esquina Hermanos Flores Magón, en la colonia Revolución, y en prolongación Francisco Villa, a la altura de clínica del IMSS #8, donde se documentaron desplomes de árboles que interrumpieron el tránsito.
Ante la situación, brigadas de la Dirección de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Uruapan acudieron a los sitios afectados para llevar a cabo labores de corte y retiro de árboles, con el fin de liberar las vialidades y restablecer la circulación lo antes posible.
También en las principales vialidades de la ciudad se reportaron encharcamientos tras la fuerte lluvia.
No se han reportado personas lesionadas, aunque autoridades municipales recomendaron a la población mantenerse alerta durante la temporada de lluvias y evitar resguardarse bajo árboles en caso de tormentas eléctricas.
RYE