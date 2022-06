Llevarían a municipios foros para conformación de ley de periodistas y defensores de derechos

Entre las intervenciones destacadas este jueves fue la de la periodista Dalia Villegas quien señaló la premura con la que fue convocado tal foro, sin la oportunidad de realizar planteamientos documentados y estructurados.

Además consideró “insultante” que no participaran funcionarios de alto nivel con la capacidad de toma de decisiones en el entorno en el que se desenvolvió el diálogo con exigencias y críticas al Estado Mexicano.

“Me parece insultante que no haya personas de toma de decisiones. Parece que no fuera enserio la cosa. La cosa está que arde no estamos para contarnos obviedades”, apuntó en su intervención.

En su intervención el periodista Andrés Resillas aportó que se requiere que la ley cuente no solo con mecanismos, sino también con sanciones para quienes no hagan valer la ley y para quienes cometan omisiones.

RYE