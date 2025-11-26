Llevará CEDH cine a las infancias y adolescencias para que conozcan sus derechos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) alista un proyecto de cine dirigido a las infancias y adolescencias, con el objetivo de que este sector poblacional conozca sus derechos, informó el presidente, Josué Alfonso Mejía Pineda.

En entrevista para MIMORELIA.COM, indicó que el proyecto de pantallas de cine es una de las acciones con las que puede intervenir el órgano autónomo dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, toda vez que otros de los temas a tocar serán la paz y la justicia.

Indicó que el proyecto ya está listo para presentarse a las autoridades de los gobiernos de México y de Michoacán, a fin de que lo tomen en cuenta y se convierta en una política transversal, toda vez que se busca que vaya acompañado de ferias de diversas dependencias e impulsar los derechos de las y los niños y adolescentes.