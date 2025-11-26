Llevará CEDH cine a las infancias y adolescencias para que conozcan sus derechos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) alista un proyecto de cine dirigido a las infancias y adolescencias, con el objetivo de que este sector poblacional conozca sus derechos, informó el presidente, Josué Alfonso Mejía Pineda.
En entrevista para MIMORELIA.COM, indicó que el proyecto de pantallas de cine es una de las acciones con las que puede intervenir el órgano autónomo dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, toda vez que otros de los temas a tocar serán la paz y la justicia.
Indicó que el proyecto ya está listo para presentarse a las autoridades de los gobiernos de México y de Michoacán, a fin de que lo tomen en cuenta y se convierta en una política transversal, toda vez que se busca que vaya acompañado de ferias de diversas dependencias e impulsar los derechos de las y los niños y adolescentes.
En ese tenor, ejemplificó que se hablaría con la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), a fin de que haya el acompañamiento necesario con caravanas integrales de la salud; o con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y ver el tema de la alimentación adecuada, entre otras propuestas.
"Es una cuestión de política transversal; veamos qué otro tipo de programas tiene el estado para poder garantizar, pero es mandar un mensaje de pacificación, de que hay derechos humanos de los niños que se tienen que respetar. Todos hablamos de políticas preventivas, pero tenemos que atenderlos justamente en los niños, niñas y adolescentes, que es un sector que tiene que garantizarse el estado este tipo de atención y programas", dijo.
Comentó estar atento al llamado que hagan las autoridades federales y estatales para que la Comisión Estatal de Derechos Humanos pueda unirse al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y, desde sus ejes de acción, colaborar para la pacificación del estado.
