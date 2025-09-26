Michoacán

¡Lleva a tu lomito! Marcha pacífica y bendición de mascotas en Tacámbaro

Buscan crear conciencia sobre el bienestar animal entre familias y dueños de mascotas
NAOMI CARMONA
MiMorelia.com
Publicado

Tacámbaro, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día Mundial de los Animales, asociaciones civiles de Tacámbaro invitan a la ciudadanía a participar en una marcha pacífica por los derechos de los animales, que culminará con una bendición simbólica a cargo de un sacerdote local.

El evento tendrá lugar el próximo sábado 4 de octubre a las 4:00 de la tarde, con punto de reunión y salida en La Pérgola de la Plaza Principal de Tacámbaro. Se convoca a los asistentes a llevar a sus mascotas con collar, correa y bolsas para desechos, además de cartulinas o pancartas con mensajes a favor del bienestar animal.

La marcha está organizada por colectivos como GHAPAD Tacámbaro, Dulce Adopción, APAT A.C., Animalistas Independientes de Tacámbaro y ONHATI, con el objetivo de crear conciencia sobre la compasión y el respeto hacia los animales, al tiempo que se honra la figura de San Francisco de Asís, patrono de los animales.

La actividad es totalmente gratuita y familiar, por lo que se espera la participación de niños, jóvenes y adultos comprometidos con el cuidado de los seres vivos.

día mundial de los animales
Marcha pacífica
Pérgola de la Plaza Principal de Tacámbaro

