¡Lleva a tu lomito! Marcha pacífica y bendición de mascotas en Tacámbaro

Tacámbaro, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del Día Mundial de los Animales, asociaciones civiles de Tacámbaro invitan a la ciudadanía a participar en una marcha pacífica por los derechos de los animales, que culminará con una bendición simbólica a cargo de un sacerdote local.

El evento tendrá lugar el próximo sábado 4 de octubre a las 4:00 de la tarde, con punto de reunión y salida en La Pérgola de la Plaza Principal de Tacámbaro. Se convoca a los asistentes a llevar a sus mascotas con collar, correa y bolsas para desechos, además de cartulinas o pancartas con mensajes a favor del bienestar animal.