Llegarán en diciembre 80 nuevos camiones para Uruapan, adelanta Bedolla

En diciembre se entregan los primeros 80 camiones urbanos adquiridos por el estado
Llegarán en diciembre 80 nuevos camiones para Uruapan, adelanta Bedolla
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó a transportistas de Uruapan que a principios de diciembre se entregarán las primeras 80 unidades adquiridas para renovar el parque vehicular del servicio público urbano como parte del plan de movilidad integral que incluye el teleférico y obras viales.

Adelantó que para 2026 el estado comprará otra cantidad similar de urbanos al recordar que la meta es financiar 240 camiones para modernizar el parque vehicular de cooperativas y colectivos transportistas de Uruapan.

La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, y la directora del Instituto del Transporte del estado, María Elena Huerta Moctezuma, añadieron que en los siguientes días comenzará el equipamiento de 350 unidades con un sistema de prepago y monitoreo de cámaras de seguridad.

El gobernador compartió que estas acciones se suman a las obras que realiza el estado para mejorar la movilidad y seguridad vial de Uruapan y aseguró que en 2026, se construirá la tercera etapa de la avenida Paseo Revolución con una inversión de 70 millones de pesos.

Los transportistas agradecieron a Ramírez Bedolla el apoyo a este sector y solicitaron ampliar también el equipamiento urbano para paradas del transporte público.

