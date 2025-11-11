Llegarán en diciembre 80 nuevos camiones para Uruapan, adelanta Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó a transportistas de Uruapan que a principios de diciembre se entregarán las primeras 80 unidades adquiridas para renovar el parque vehicular del servicio público urbano como parte del plan de movilidad integral que incluye el teleférico y obras viales.

Adelantó que para 2026 el estado comprará otra cantidad similar de urbanos al recordar que la meta es financiar 240 camiones para modernizar el parque vehicular de cooperativas y colectivos transportistas de Uruapan.