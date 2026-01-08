Llegan más llaves para hacer monumento a Carlos Manzo, en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Habitantes de Pátzcuaro se han unido al llamado ciudadano para donar llaves metálicas que serán utilizadas en la elaboración de un monumento en memoria de Carlos Manzo, expresidente municipal de Uruapan.

A través de redes sociales, el colectivo Los del sombrero Pátzcuaro agradeció a quienes han entregado sus llaves en el mercado municipal, contribuyendo con este gesto simbólico a la creación de la escultura.

“Gracias a ustedes lograremos hacerle el monumento a nuestro héroe Carlos Manzo”, compartieron en su mensaje.

La iniciativa forma parte de la campaña “Ni un paso atrás”, impulsada por el gobierno municipal de Uruapan, que convocó a la ciudadanía a participar activamente en la fundición del material que dará forma a la pieza conmemorativa.