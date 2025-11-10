Llegan 1,980 fuerzas federales a Michoacán; reforzarán seguridad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este lunes llegaron mil 980 elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, informó el General de Brigada del Estado Mayor Juan Bravo Velázquez, comandante de la 21/a. Zona Militar.
Destacó que fue durante el transcurso del lunes cuando llegaron los elementos, quienes serán distribuidos en todo el estado; la prioridad, dijo, es Uruapan.
Esto, subrayó, como parte del plan implementado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Paz y Justicia por Michoacán en cuanto a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional.
En total serán 10 mil 506 elementos que refuercen el estado, de los cuales 4 mil 386 ya estaban en el Estado, en operación de contención un total de 4 mil 140 y los mil 980 refuerzos que llegaron este lunes.
“Cada vehículo tendrá una manta, una lona en donde están los números que con toda confianza pueden hacer sus denuncias anónimas, denuncias ciudadanas”, dijo.
El comandante puntualizó que la función a realizar es combatir los índices de inseguridad, la extorsión y los grupos delictivos, trabajo que se hará en coordinación y cooperación con las fuerzas de los tres órdenes de gobierno.
Asimismo, exhortó a los elementos a respetar los derechos humanos de la población y lo establecido en la Ley en el Uso de la Fuerza, además de extremar medidas de seguridad en todas las actividades y operaciones de día y noche.
Puntualizó que se viene a Michoacán a coadyuvar con las fuerzas existentes para mejorar las condiciones en beneficio de Michoacán y del país, con el objetivo de mejorar los índices de seguridad que es la misión.
“Que confíen en nosotros, venimos en beneficio de la ciudadanía michoacana”, concluyó.
BCT