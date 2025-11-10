Llegan 1,980 fuerzas federales a Michoacán; reforzarán seguridad

Esto, subrayó, como parte del plan implementado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, Paz y Justicia por Michoacán en cuanto a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional.

En total serán 10 mil 506 elementos que refuercen el estado, de los cuales 4 mil 386 ya estaban en el Estado, en operación de contención un total de 4 mil 140 y los mil 980 refuerzos que llegaron este lunes.

“Cada vehículo tendrá una manta, una lona en donde están los números que con toda confianza pueden hacer sus denuncias anónimas, denuncias ciudadanas”, dijo.