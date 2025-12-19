Llega con el invierno a Michoacán el Festival de las Atoleras y Panaderas de Tingambato

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tingambato, Michoacán, se prepara para recibir la primera edición del Festival de las Atoleras y Panaderas, un evento que celebrará la tradición gastronómica de la región.
El festival se llevará a cabo el 20 y 21 de diciembre en la plaza principal del municipio, donde los asistentes podrán disfrutar de una variedad de sabores típicos y conocer más sobre las costumbres culinarias locales.
Un evento para la comunidad y los turistas
Este festival será un homenaje a las cocineras tradicionales de Tingambato, mujeres que mantienen vivas las recetas que se han transmitido de generación en generación.
Edwin Martínez Oropeza, regidor de Fomento Económico, Comercio, Trabajo y Turismo, destacó que esperan una asistencia de 3,000 personas.
El evento contará con una oferta gastronómica única, en la que los atoles tradicionales serán los protagonistas.
Deliciosos atoles y pan artesanal
Durante los dos días del festival, los visitantes podrán probar una amplia variedad de atoles, incluyendo sabores como guayaba, tamarindo, pinole y el tradicional atole negro o de chaqueta.
Estos atoles serán acompañados por tamales de harina y nacatamales rellenos de carne, en salsa verde o roja, perfectos para acompañar las bebidas.
Además de los atoles, las panaderas de la región ofrecerán una variedad de panes tradicionales, como el pan de blanco, semitas, empanadas y los famosos conejos, además de panes personalizados para la temporada.
El Festival de las Atoleras y Panaderas coincide con el inicio de las vacaciones de invierno, por lo que se espera una gran participación de familias y turistas que visiten Tingambato para disfrutar de la gastronomía, cultura y tradiciones locales.
Para más información sobre el evento, puedes consultar las redes sociales oficiales del municipio y de la Secretaría de Turismo de Michoacán.
¡No faltes a esta fiesta que celebra lo mejor de nuestra tierra!
