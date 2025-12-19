Llega con el invierno a Michoacán el Festival de las Atoleras y Panaderas de Tingambato

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tingambato, Michoacán, se prepara para recibir la primera edición del Festival de las Atoleras y Panaderas, un evento que celebrará la tradición gastronómica de la región.

El festival se llevará a cabo el 20 y 21 de diciembre en la plaza principal del municipio, donde los asistentes podrán disfrutar de una variedad de sabores típicos y conocer más sobre las costumbres culinarias locales.

Un evento para la comunidad y los turistas

Este festival será un homenaje a las cocineras tradicionales de Tingambato, mujeres que mantienen vivas las recetas que se han transmitido de generación en generación.

Edwin Martínez Oropeza, regidor de Fomento Económico, Comercio, Trabajo y Turismo, destacó que esperan una asistencia de 3,000 personas.

El evento contará con una oferta gastronómica única, en la que los atoles tradicionales serán los protagonistas.