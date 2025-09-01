Llega con el frío el Festival del Café, Chocolate y Vino de Pátzcuaro

Este evento contaría, como en otras ediciones, con la participación de más de 100 expositores, incluidos 17 casas vinícolas, distribuidos en espacios emblemáticos como la Plaza Vasco de Quiroga, donde los visitantes podrán degustar productos artesanales, disfrutar de catas guiadas y conocer nuevas propuestas de café, chocolate y vino.

El festival también incluye una agenda cultural con actividades artísticas, talleres gastronómicos y presentaciones musicales, todo enmarcado en la riqueza histórica y arquitectónica de este Pueblo Mágico.

Los eventos se darán a conocer más adelante.

Primer frente frío de la temporada llegará este lunes a México, alerta Conagua

El primer frente frío de la temporada 2025-2026 ingresará a México este lunes 1 de septiembre, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La entrada de este sistema marcará el comienzo de la temporada de frentes fríos, que se extenderá hasta mayo de 2026, con un estimado de entre 51 y 56 frentes a lo largo del periodo.

