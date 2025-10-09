Llega a revisar su casa y halla a otra mujer viviendo en ella, en Tarímbaro; FGE logra recuperarla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com.- En un ejercicio de justicia restaurativa, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (CMASC), logró la restitución de un inmueble a su legítima propietaria, víctima de despojo en el municipio de Tarímbaro.
De acuerdo con la denuncia, la afectada es propietaria de una vivienda ubicada en la calle Yunta, del fraccionamiento Campestre Tarímbaro. Sin embargo, en meses pasados, se percató de que, sin su autorización, el inmueble estaba siendo habitado por una mujer, por lo que acudió a la Fiscalía a presentar la denuncia correspondiente.
El caso fue canalizado al CMASC, donde, con base en lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), se promovió el diálogo entre las partes para resolver el conflicto a través de un acuerdo reparatorio, el cual fue aceptado voluntariamente.
Como resultado, un agente del Ministerio Público se trasladó al inmueble, junto con la víctima y la persona requerida, donde se formalizó el acuerdo que permitió la devolución inmediata de la propiedad a su legítima propietaria.
El artículo 186 del CNPP establece que los acuerdos reparatorios celebrados entre la víctima u ofendido y el imputado, una vez aprobados y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la extinción de la acción penal, garantizando una solución rápida, legal y satisfactoria para ambas partes.
rmr