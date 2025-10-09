Llega a revisar su casa y halla a otra mujer viviendo en ella, en Tarímbaro; FGE logra recuperarla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com.- En un ejercicio de justicia restaurativa, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través del Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (CMASC), logró la restitución de un inmueble a su legítima propietaria, víctima de despojo en el municipio de Tarímbaro.

De acuerdo con la denuncia, la afectada es propietaria de una vivienda ubicada en la calle Yunta, del fraccionamiento Campestre Tarímbaro. Sin embargo, en meses pasados, se percató de que, sin su autorización, el inmueble estaba siendo habitado por una mujer, por lo que acudió a la Fiscalía a presentar la denuncia correspondiente.