Llega a Michoacán la primera mariposa monarca con transmisor satelital

Durante su trayecto, el insecto cruzó por Oklahoma y Texas, ingresó a México por Tamaulipas, sobrevoló San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro, hasta finalmente ser detectado en Temascalcingo, Estado de México, un día antes de su arribo a la zona núcleo de la reserva, en Michoacán.

Este hecho marca un precedente científico importante, ya que es la primera vez que se confirma la llegada de una monarca rastreada por satélite a su destino final.

El proyecto es impulsado por la organización Monarch Watch y dirigido por el especialista David La Puma, en conjunto con Cellular Tracking Technologies, empresa que desarrolla la tecnología utilizada en el monitoreo.