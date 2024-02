Llamas alcanzaron a familia de Tancítaro; hoy el padre pide apoyo para su hijo de 3 años

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Hace poco más de un año la tragedia alcanzó a la familia del señor Donaciano Torres Silva, cuando la negligencia de una empresa gasera causó una explosión en su casa en el municipio de Tancítaro; las llamas afectaron a su pequeño hijo, Jesús Ángel -hoy de tres años-, a su hijastro José Alonso, y a su esposa, quien, al rescatar al más pequeño, murió resultado de las quemaduras.

Donaciano es un hombre humilde, cortador aguacate y que, al no contar con más familia en su municipio abandonó su labor y salió a pedir dinero con su pequeño quemado en brazos. La vulnerabilidad del hombre causa escozor en las autoridades del DIF en Tancítaro, quienes lo amenazan constantemente con quitarle a su hijo.

"Los del DIF me están amenazando que me lo quieren quitar, yo estoy solo, no tomo ni fumo, pero como lo traigo así -en brazos-dicen que es delito, yo estoy solo, no tengo quien me eche la mano, por eso yo lo cargo. Cómo lo voy a abandonar solo en la casa al niño y los del DIF me están presionando".

Su hermano está en coma después de una golpiza en Lázaro Cárdenas, y la mayor parte de su familia radica en ese municipio. Ante la soledad, Donaciano ha encontrado en la limosna una forma de vivir, buscando juntar al menos 10 mil pesos cada 4 meses para llevar a Jesús Ángel a tratamientos en la Ciudad de México, lo que además conlleva pagar trasporte, alimentos y las cremas para su hijo.