Llaman a gobierno de Michoacán a no distribuir nuevos libros de texto

"Queremos pedir desde el PES respetuosamente al gobierno el estado dos cosas: que al igual que en otros estados se respeten las resoluciones emitidas por los amparos y que no se distribuyan hasta que no se resuelvan, que se apegue a derecho y se apegue a la ley. Que se escuche a la ciudadanía, a los michoacanos, que no siga al pie de la letra lo que pida el gobierno federal", dijo el pesista.

