Llamada al 911 destapa predio con combustible y autos robados en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un reporte ciudadano al número de emergencias 9-1-1 permitió a las autoridades asegurar un inmueble en el municipio de La Piedad, donde se localizaron tres cisternas con combustible presuntamente ilícito, así como dos vehículos y una motocicleta, algunos de ellos con reporte de robo.
De acuerdo con el reporte emitido por el C5 Michoacán, fue gracias a la intervención de su Subdirección Regional en La Piedad que se canalizó la denuncia, lo que activó la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para atender el llamado.
Las unidades aseguradas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes, mientras el lugar permanece bajo resguardo oficial.
Hasta el momento no se han reportado personas detenidas, sin embargo, las investigaciones continúan para determinar la procedencia del combustible, así como el posible uso del lugar para actividades ilícitas relacionadas con robo de hidrocarburos o “huachicoleo”.
El C5 Michoacán recordó que los reportes ciudadanos al son fundamentales para detectar y atender situaciones de riesgo en el estado, y reiteró su llamado a hacer uso responsable del sistema de emergencias.
BCT