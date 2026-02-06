Llamada al 911 destapa predio con combustible y autos robados en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un reporte ciudadano al número de emergencias 9-1-1 permitió a las autoridades asegurar un inmueble en el municipio de La Piedad, donde se localizaron tres cisternas con combustible presuntamente ilícito, así como dos vehículos y una motocicleta, algunos de ellos con reporte de robo.

De acuerdo con el reporte emitido por el C5 Michoacán, fue gracias a la intervención de su Subdirección Regional en La Piedad que se canalizó la denuncia, lo que activó la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para atender el llamado.