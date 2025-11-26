Llama Torres Piña al cuidado de redes sociales en adolescentes ante delitos cibernéticos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) hizo un llamado a fortalecer la vigilancia y el acompañamiento familiar en el uso de redes sociales por parte de adolescentes, a fin de prevenir delitos cibernéticos y conductas que ponen en riesgo su integridad.

Lo anterior, en el marco del foro preventivo “DESKONEC-TATE y REKONEC-TATE”, realizado en Morelia y dirigido a más de 4 mil estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (COBAEM), así como a madres y padres de familia, quienes participaron activamente en esta jornada de orientación y sensibilización.

Durante el encuentro, el Fiscal General, Carlos Torres Piña, advirtió que la exposición cotidiana de las y los jóvenes en plataformas digitales los vuelve más susceptibles a riesgos como robo de identidad, hackeo de cuentas, difusión indebida de imágenes, acoso en línea o la circulación de contenidos falsos generados mediante inteligencia artificial, delitos que suelen aprovechar la falta de supervisión y comunicación en casa.