Michoacán

Llama Torres Piña al cuidado de redes sociales en adolescentes ante delitos cibernéticos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) hizo un llamado a fortalecer la vigilancia y el acompañamiento familiar en el uso de redes sociales por parte de adolescentes, a fin de prevenir delitos cibernéticos y conductas que ponen en riesgo su integridad.

Lo anterior, en el marco del foro preventivo “DESKONEC-TATE y REKONEC-TATE”, realizado en Morelia y dirigido a más de 4 mil estudiantes del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (COBAEM), así como a madres y padres de familia, quienes participaron activamente en esta jornada de orientación y sensibilización.

Durante el encuentro, el Fiscal General, Carlos Torres Piña, advirtió que la exposición cotidiana de las y los jóvenes en plataformas digitales los vuelve más susceptibles a riesgos como robo de identidad, hackeo de cuentas, difusión indebida de imágenes, acoso en línea o la circulación de contenidos falsos generados mediante inteligencia artificial, delitos que suelen aprovechar la falta de supervisión y comunicación en casa.

"En la adolescencia se buscan identidad y pertenencia; es ahí donde las redes sociales pueden convertirse en una ventana de riesgo si no existe vigilancia y diálogo familiar. Prevenir comienza con informarnos y acompañar a nuestras hijas e hijos", señaló.

Esta actividad forma parte de una gira estatal que la FGE desarrolla en planteles del COBAEM ubicados en Morelia, Quiroga, Yurécuaro, Zitácuaro, Huetamo, Lázaro Cárdenas, Apatzingán y otras regiones, con el propósito de generar entornos educativos más seguros.

