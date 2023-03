Llama SSM a prevenir golpe de calor en menores de edad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), exhorta a madres de familia a estar alertas ante síntomas como irritabilidad, agotamiento, piel caliente (temperatura corporal entre los 39 y 40 grados), respiración agitada, piel enrojecida y deshidratación, porque los infantes pueden estar presentando un golpe de calor.



Los niños menores de cinco años son más sensibles al golpe de calor por la inmadurez del sistema que regula la temperatura corporal, por ello la importancia de estar alertas ante cualquier signo de alarma, ya que de no ser atendido a tiempo puede causar hasta su muerte.



Es importante ofrecer líquidos a los bebés con frecuencia, agua o zumos naturales, y en caso de que los pequeños ya coman alimentos sólidos pueden darle comidas ligeras, si es posible frescas.



Se recomienda que en los días más calurosos los bañen con frecuencia y no jugar en horas de calor extremo; además de mantenerlos constantemente protegidos en las horas de más calor de 12:00 a 17:00 horas.



Procurar siempre que estén en lugares frescos y ventilados y en casa bajar las persianas cuando el sol incida directamente sobre las ventanas y no abrirlas cuando la temperatura exterior sea alta.



Ante un golpe, es fundamental que los padres suministren suero vida oral o agua al bebé y llevarlos de manera inmediata a su unidad de salud más cercana, para brindar atención médica oportuna.

