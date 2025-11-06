Llama SSM a prevenir enfermedades respiratorias en temporada invernal

Mientras tanto, comentó, las autoridades deben hacer lo correspondiente en materia de salud pública durante la campaña invernal y generar estrategias conjuntas con la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), enfocadas en la protección de los menores al ingreso a las escuelas, principalmente en las zonas frías de la entidad.

De acuerdo con la Secretaría de Salud en Michoacán, ya se han aplicado 181 mil 343 vacunas contra la influenza como parte de la campaña invernal. Las jurisdicciones sanitarias con mayores aplicaciones son Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro y Zamora.

En cuanto a recorrer el horario escolar, Anaya Sánchez comentó que el tema debe evaluarse conforme avance la temporada invernal, por lo que no descartó su implementación en un futuro cercano para evitar la exposición de niñas y niños a las bajas temperaturas durante el ingreso a clases.

La Secretaría de Educación en el Estado ha implementado esta medida durante varios años, en los meses de diciembre, enero e incluso los primeros días de febrero, especialmente en los municipios con clima frío. Las zonas de Tierra Caliente y la Costa están exentas de estos cambios.

Es el Comité Interinstitucional de Salud y Educación quien realiza los ajustes en diciembre, conforme a las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

A lo anterior, Anaya Sánchez pidió a madres, padres y/o tutores que desde el hogar apliquen medidas preventivas para disminuir el riesgo de enfermedades respiratorias.