Llama Seimujer a visibilizar a mujeres trans para garantizar su inclusión

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer), llevó a cabo el conversatorio Mujeres Trans Libres, desde donde realizó un llamado a la igualdad e inclusión de esta comunidad, a propósito del Día Internacional de la Visibilidad Trans.

Durante la inauguración de las ponencias a cargo de América Laura Estrella Macías, Louise Yépez, Nelly Leonardo Agustín, y Ana Aguilar Morales, la titular de esta dependencia, Carolina Rangel Gracida, destacó que la labor de todas, todos y todes es importante cuando se trata de diseñar políticas públicas.

Y puntualizó que desde la Secretaría que encabeza, una de las prioridades “es atender a todas las mujeres de nuestro estado y es la razón de este tipo de espacios”, puesto que los desafíos a los que se enfrenta la población trans incluyen el romper con la discriminación, el acoso y la exclusión.

Insistió en que “no podemos hablar de inclusión si estos espacios no están presididos por ustedes, no podemos aprender de su lucha por sus derechos y de su derecho a ser visibles si no las escuchamos primero”, por ello, al tener espacios “estamos enviando un mensaje claro de que las mujeres trans deben ser valoradas, respetadas y apoyadas en nuestra sociedad”.

En este conversatorio realizado en el Palacio Clavijero, se realizó la proyección del cortometraje Traviatas y se enfatizó en la importancia de que el Día Internacional de la Visibilidad Trans, que se conmemoró el pasado 31 de marzo, no pase desapercibido, ni se quede como fecha única para reconocer las grandes aportaciones que las personas trans realizan a la sociedad.