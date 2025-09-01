Llama Segob a municipios a evitar apología del delito en fiestas patrias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, exhortó a las alcaldesas y presidentes municipales para que en los espectáculos que ofrezcan en sus ayuntamientos durante las fiestas patrias se abstengan de autorizar, permitir o tolerar la contratación de grupos musicales que hagan apología del delito.

Precisó que, tras el decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, con fecha del 16 de abril de 2025, se prohíbe interpretar o reproducir en espacios abiertos como plazas, auditorios, estadios, centros de espectáculos, ferias y cualquier otro de acceso público, música de géneros comúnmente conocidos como corridos tumbados, narcocorridos, corridos progresivos, corridos bélicos, corridos alterados y cualquier otro que promueva actos ilícitos, o aludan a grupos delictivos o personas vinculadas a los mismos.