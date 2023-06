Llama Segob a michoacanos a ejercer una paternidad responsable y cuidadora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde la subsecretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Gobierno (Segob), hizo un llamado a los michoacanos a ejercer una paternidad responsable, amorosa y cuidadora, que no se limité solo en el pago de una pensión alimentaria en los casos de parejas separadas.

Lo anterior lo manifestó la Doctora Elvia Higuera Pérez, responsable del área mencionada, quien recordó, en el marco del Día del Padre, son las madres quienes subsanan todos los servicios y cuidados, cuando hay ausencia del padre.

"La responsabilidad que no se agota con el pago de la pensión, el tema económico es importante, pero hay otras etapas y elementos que tienen que ver con las paternidades y es no dejar el cuidado solamente a las madres porque muchas tienen que trabajar para poder completar lo que el irresponsable no da".

En entrevista para MIMORELIA.CON la funcionaria destacó que durante el tiempo de ausencia del padre, los hijos pueden estar expuestos a información no conveniente en redes sociales que podrían afectar las infancias.

Ante la reciente aprobación del registro de deudores, en Michoacán aún no hay cifras para dar con una medición de irresponsabilidades paternas, sin embargo, Higuera Pérez aseguró que, en los juzgados familiares las demandas por pensión alimentaria superan por mucho al resto de hechos como divorcios, custodias, pérdidas y reconocimientos de paternidades.

Para la funcionaria, contar con una medición de deudores alimentarios ayudaría a facilitar los procesos de demandas.

"Lo que está en juego no es menor, es la seguridad alimentaria de un niño o una niña, ya no digamos un tema de vestido, calzado, medicamentos; con satisfacer la alimentación de un niño es un gran avance si es que no tuviéramos que recurrir a una demanda para que la otra persona lo haga".

