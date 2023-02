Llama secretario de Charo a privilegiar las tradiciones antes que los intereses particulares

Charo, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario del Ayuntamiento de Charo, José Luis Piñón Toche, hizo un llamado a la ciudadanía en general a privilegiar y garantizar las tradiciones del municipio antes que intereses oscuros, políticos y particulares.

Luego que un ex presidente municipal y un ex candidato a la alcaldía intentaran boicotear la tradicional fiesta de carnaval, que realizan las organizaciones de los cuatro barrios del municipio, Piñón Toche dijo que las tradiciones del municipio no se pueden poner en riesgo.