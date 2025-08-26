Llama Secoem a los jóvenes a participar en el Concurso Estatal de Transparencia en Corto 2025

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo 1 de septiembre cierra la convocatoria para que las y los jóvenes michoacanos puedan participar en el Concurso Estatal de Transparencia en Corto 2025 "Mecanismos de impulso a la transparencia para combatir la desinformación", informó el encargado de despacho de la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán (Secoem), Francisco Ramírez Flores.

En entrevista para Radio Fórmula Michoacán con el periodista Mario Hernández, indicó que, en conjunto con la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación, se tiene una bolsa de hasta 60 mil pesos distribuidos en los tres primeros lugares y con pase directo para participar en el concurso nacional.

Señaló que se busca explotar la creatividad de las nuevas generaciones, a fin de que impulsen una cultura de transparencia y de lucha contra la desinformación, con la visión de estar informados de lo que se realiza en los gobiernos.

En dos categorías, de 15 a 18 años y de 19 a 25 años, precisó que para la Secoem es fundamental difundir los valores en la juventud, donde los jóvenes se metan de lleno a demostrar lo que significa el tema de transparencia y rendición de cuentas, y con la oportunidad de que sus familiares y amigos puedan ayudarlos con un cortometraje no mayor a 90 segundos.