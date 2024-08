Llama PRD a autoridades a redoblar esfuerzos en la búsqueda de Maribel Juárez Blanquet

Sin embargo, el dirigente del PRD no quiso abundar más en torno al caso, tras ser cuestionado al respecto y recordar que la ex alcaldesa previamente había sufrido un atentado, además de que en 2020, el ex diputado local Érick Juárez Blanquet, hermano de Maribel, fue asesinado. Señaló que las autoridades correspondientes serán las que tendrán que ahondar en las líneas de investigación.

Fue el pasado sábado cuando un grupo de sicarios “levantó” a la ex alcaldesa de Angamacutiro y a su acompañante, cuando circulaban en su vehículo sobre la carretera Angamacutiro-Miravalle, alrededor de las 10:00 horas.

Cabe recordar que esta mañana, en su rueda de prensa semanal, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que se ha desplegado un fuerte operativo con personal de la Fiscalía General del Estado, la Guardia Nacional y la Guardia Civil, además de que dos helicópteros que se encuentran realizando labores de búsqueda.