Llama Memo Valencia al gobierno de Michoacán a no ser omiso ante crisis de inseguridad en el estado

En estos momentos se vive una situación muy tensa en la región de Tierra Caliente y el gobierno no hace más que esconder la cabeza como los avestruces cuando se acerca un león y eso no lo podemos tolerar, como priistas estamos obligados a hablar, como priistas estamos obligados a señalar los errores y las omisiones de este gobierno que no reconoce la triste realidad de lo que se vive”

Memo Valencia