Llama Mariana Sosa a normalistas a no cerrarse las puertas de ingreso a la carrera magisterial

Y agregó: "Es un tema de no querer concursar porque es un miedo de que no salgan beneficiados. Por qué tienen ese miedo, porque en las calles, en las tomas, en las pintas, en la retención de vehículos no aprenden lo que deben de demostrar en el concurso y los de la UPN sí están en las aulas estudiando”.

Tras la toma de las instalaciones del IEMSYSEM que protagonizaron este viernes los normalistas, Mariana Sosa señaló que, en caso de que se identifique que algún alumno incurra en algún hecho delictivo, se procederá legalmente como se ha venido realizando en ocasiones pasadas.