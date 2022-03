Llama Julio Arreola a unificar acciones para la conservación del agua

Gabriel Sánchez Ken, director del INECOL, expuso que en general no se tiene un manejo sustentable del agua, ya que no existe cultura de su conservación, por lo que en el mundo, el 70% es agua, sin embargo, “el 95% es salada y solamente el 2.5% es agua dulce, razón por la que es preocupante el uso indiscriminado y falta de cuidado del vital líquido, partiendo incluso de que no tenemos la cultura de guardar el agua de lluvia para darle un uso que beneficiara a la humanidad".

Por último, los médicos y médicas tradicionales del Centro Coordinador de Pueblos Indígenas en Pátzcuaro invitaron a los presentes a formar parte de un ritual para agradecer a la madre tierra por el agua, precisamente en el manantial donde Vasco de Quiroga hiciera brotar el agua con su báculo.