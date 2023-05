Llama Ebrard a michoacanos a organizar el Comité de Defensa de la Cuarta Transformación

Este domingo, el secretario de Relaciones Exteriores sostuvo un encuentro con simpatizantes de Morena en un Palacio del Arte lleno.

Ahí, Ebrard pidió el apoyo y respaldo de los votantes, de cara a la encuesta de los partidos aliados de izquierda, de la que resultará el candidato a la presidencia.

"Soy su carnal y quiero que me den la oportunidad de seguir el trabajo de la Cuarta, que me den el respaldo y yo no les voy a fallar. Nunca hemos fallado", aseguró.

Por último, llamó a apoyar al gobierno de Michoacán, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla. "Amor con amor se paga", dijo.

rmr