Llama Carolina Rangel a votantes a no dejarse llevar por el "fakeminismo" de derecha

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La aspirante a la coordinación al Senado de la República, Carolina Rangel Gracida, llamó a la ciudadanía y especialmente a las mujeres votantes a no dejarse llevar por lo que calificó como un "fakeminismo de derecha", que, a su decir, no se trata de privilegiar las políticas públicas y acciones reales en pro de las mujeres, sino que se trata de una capitalización política de la agenda de feminista.

Para la aún funcionaria estatal, en la Cuarta Transformación los perfiles de mujeres a cargos públicos son compañeras que a lo largo de su carrera política han demostrado convicciones de izquierda y lucha social.

"Los perfiles de mujeres de la Cuarta Transformación no son mujeres a secas, son mujeres con convicciones, con principios, con plan de lucha que siempre prevé nuestra máxima que es, por el bien de todos primero las y los pobres. No es correcto dejarnos llevar por este fakeminismo de derecha, que cuando realmente se trata de hacer políticas públicas y acciones, de tener una postura política ahí se les olvida todo lo que han querido capitalizar desde lo político", enfatizó.

En este sentido, Rangel Gracida mencionó a Claudia Sheinbaum Pardo, Clara Brugada y Rocío Nahle como precandidatas con herencias obradoristas, dignas de representar cargos públicos.

"El llamado es a las mujeres votantes y la ciudadanía para que no nos dejemos llevar por un discurso una red social, sino por un proyecto de nación que está respaldando la precandidata", agregó.

A decir de la morenista, competir desde la izquierda no se reduce a espacios de paridad, sino desde el movimiento feminista, criticando a su vez, a la aspirante por el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruíz.

"Cuando hablamos de la participación de las mujeres no solamente es solo por ser mujer o sólo porque sí; tenemos a una Xóchitl Gálvez que si le preguntas por el aborto se asusta, no contesta y da la vuelta, ella no viene con una bandera feminista, ni de lucha. No es solamente por el hecho de ser mujer, nuestra lucha es feminista porque detrás de ello hay muchos temas", finalizó.

rmr