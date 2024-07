Llama Adriana Hernández a la reflexión en el PRI y cerrar filas con la dirigencia nacional

Hernández Íñiguez recordó que son los estatutos partidistas los que marcan los periodos de cada dirigencia, por ello insistió, primero se debe llegar a la reflexión conjunta antes que solicitar de manera individual el cambio de las presidencias del partido, ya sea nacional o estatal.

"No depende de nosotros el que haya cambios de dirigencia, no es cuando a alguien se le ocurra decirlo, sí tiene que haber una reflexión pero los estatutos son muy claros y yo creo que guste o no, siempre que se actúe bajo legalidad se tendrá que respetar esa decisión y que tenemos que cerrar filas".

Al confirmar su asistencia a la asamblea nacional del PRI el próximo 7 de julio, Adriana Hernández adelantó, entre las conclusiones que se deben abordar en dicho encuentro están las de señalar quiénes sí tienen la intención de seguir trabajando en el partido, intensificar las labores en territorio y abanderar las causas que actualmente preocupan más a las y los michoacanos y mexicanos.

mrh