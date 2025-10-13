¡Little Caesars llega a Pátzcuaro! Este martes, inauguración oficial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¡La espera terminó! La cadena de pizzas Little Caesars anunció la apertura oficial de su nueva sucursal en Pátzcuaro, donde se podrá disfrutar de su tradicional pizza Hot-N-Ready por solo $99 pesos.

A través de redes sociales, se dio a conocer que, aunque la sucursal ya lleva aproximadamente una semana en operación, la inauguración oficial será este martes 14 de octubre a las 10:00 de la mañana.