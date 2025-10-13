¡Little Caesars llega a Pátzcuaro! Este martes, inauguración oficial

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- ¡La espera terminó! La cadena de pizzas Little Caesars anunció la apertura oficial de su nueva sucursal en Pátzcuaro, donde se podrá disfrutar de su tradicional pizza Hot-N-Ready por solo $99 pesos.
A través de redes sociales, se dio a conocer que, aunque la sucursal ya lleva aproximadamente una semana en operación, la inauguración oficial será este martes 14 de octubre a las 10:00 de la mañana.
La nueva tienda se ubica en el Libramiento Ignacio Zaragoza No. 1972, Locales 2 y 3, en la Colonia Molino de San Nicolás, una zona de alto tránsito vehicular y cercana a áreas comerciales.
Con esta apertura formal, Little Caesars expande su presencia en Michoacán y suma a Pátzcuaro a la red de municipios con esta franquicia de comida rápida, que se caracteriza por ofrecer opciones accesibles y listas para llevar.
Además de satisfacer el gusto por la pizza, la llegada de esta cadena representa una nueva alternativa gastronómica y una fuente de empleo local, al integrarse a la actividad comercial de este destino turístico.
RYE-