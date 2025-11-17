Listo santuarios de la mariposa monarca para recibir a turistas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Las novias del sol” ya están en tierras michoacanas. Los Santuarios de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca —El Rosario, Sierra Chincua y Senguio— abrirán oficialmente el próximo 22 de noviembre; un día antes se llevará a cabo el acto protocolario con autoridades de los gobiernos de México y Michoacán.

Con un desfile temático de la mariposa monarca, el Santuario de El Rosario está listo para recibir a los turistas que buscan un escenario natural para admirar a estos lepidópteros. En este mes comenzó su arribo, posándose en los oyameles y marcando el inicio de la temporada de hibernación.

En entrevista para MiMorelia.com, Homero Gómez Jr. invitó a todos los turistas michoacanos, nacionales y extranjeros a visitar estas reservas naturales para admirar la especie, haciendo hincapié en la importancia de respetar las reglas del lugar.