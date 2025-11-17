Listo santuarios de la mariposa monarca para recibir a turistas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Las novias del sol” ya están en tierras michoacanas. Los Santuarios de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca —El Rosario, Sierra Chincua y Senguio— abrirán oficialmente el próximo 22 de noviembre; un día antes se llevará a cabo el acto protocolario con autoridades de los gobiernos de México y Michoacán.
Con un desfile temático de la mariposa monarca, el Santuario de El Rosario está listo para recibir a los turistas que buscan un escenario natural para admirar a estos lepidópteros. En este mes comenzó su arribo, posándose en los oyameles y marcando el inicio de la temporada de hibernación.
En entrevista para MiMorelia.com, Homero Gómez Jr. invitó a todos los turistas michoacanos, nacionales y extranjeros a visitar estas reservas naturales para admirar la especie, haciendo hincapié en la importancia de respetar las reglas del lugar.
“Recordarles que vienen a un santuario, que es un lugar sagrado y debe respetarse. Que respeten los lineamientos que tenemos aquí, reglas como evitar hacer ruido y no tirar basura”, señaló.
Entre las recomendaciones, Gómez Jr. sugirió llevar ropa cómoda y calzado para senderismo, ya que se trata de una caminata de entre kilómetro y medio a dos kilómetros desde el estacionamiento hasta el punto de observación. También pidió no usar flash al tomar fotografías y tener cuidado al caminar para evitar dañar el entorno.
Con un horario de 08:00 a 17:00 horas, los visitantes podrán no solo admirar a las mariposas, sino también disfrutar de la gastronomía regional, adquirir artesanías y apoyar el comercio local en la entrada del santuario.
Los recursos que ingresan por concepto de entradas, comentó, son fundamentales para que las familias de la zona subsistan, pero también para la conservación del hogar de las monarcas.
“Con ese pago, los ejidatarios realizan la conservación todo el año, hacen reforestaciones y brigadas de vigilancia forestal las 24 horas”, explicó.
Los santuarios estarán abiertos hasta el último día de marzo de 2026. El costo de entrada es de 150 pesos por adulto y 100 pesos por niño. El servicio de recorrido a caballo tiene un costo de 400 pesos (ida y vuelta), o 200 pesos si se requiere solo un trayecto.
mrh