Listo el operativo de seguridad para la K’uínchekua

• Al llegar, identifica la ruta de salida más cercana

• Identifica personal de protección civil, seguridad pública y servicios médicos

• En caso de evacuación, recuerda hacerlo en calma, siguiendo las recomendaciones: no corro, no grito, no empujo

• Ten especial consideración por niños, niñas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas o discapacidad

• Si vas en grupo o familia acuerden un punto de encuentro en caso de que se separen

• Si alguien del grupo se extravía y no se encuentra en el punto de reunión, repórtalo de inmediato

• Evita lanzar colillas o cerillos no apagados, ya que la zona está rodeada por pastizal seco, el cual es muy flamable