Listo, dispositivo de vigilancia para disfrutar de un Buen Fin seguro: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo del Buen Fin 2025, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ha desplegado un dispositivo integral de seguridad, prevención y vigilancia en toda la entidad. Este operativo se realiza en el marco del fin de semana de mayores ofertas comerciales del año.

Los agentes de la Guardia Civil enfocarán sus acciones en los centros comerciales, zonas bancarias, tiendas departamentales y sitios de mayor afluencia. Las labores incluirán recorridos a pie, patrullajes motorizados y la instalación estratégica de puntos de inspección.

También se contará con el monitoreo permanente del C5 Michoacán, a través de sus cámaras de videovigilancia y arcos carreteros, para brindar una atención inmediata ante cualquier eventualidad.

De igual manera, la SSP pone a disposición de la ciudadanía los teléfonos 911 emergencias y 089 denuncia anónima para brindar apoyo y asesoría en tiempo real.

RYE-