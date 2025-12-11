Lista la Plaza Gertrudis Bocanegra para su reapertura en Pátzcuaro

Pátzcuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- En próximos días se hará oficial la inauguración de la Plaza Gertrudis Bocanegra, espacio que fue restaurado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), bajo una inversión 100 por ciento estatal de 29 millones 137 mil 205 pesos, informó Gladyz Butanda Macías.

La próxima inauguración de la denominada plaza chica de Pátzcuaro fue anunciada por la titular de la Sedum, quien destacó que en la obra se cuidó el trazo arquitectónico original de este histórico espacio.