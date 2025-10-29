Michoacán

Libre el tránsito vehicular en carreteras y autopistas de Michoacán: SSP

⁠Unidades y vehículos ya pueden circular en la entidad; hay asistencia de Seguridad Vial
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las vialidades obstruidas por productores y campesinos en carreteras y autopistas de Michoacán en las últimas horas, ya se encuentran restablecidas a la circulación. Esto, tras los acuerdos generados entre el sector y la amplia cooperación del Gobierno del estado.

En estos momentos la Autopista de Occidente está libre al flujo vial, tras el Paro Nacional de Agricultores, por lo que sumado a los tramos carreteros sin cuota, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) precisa que no hay bloqueos en la entidad.

Personal de la Unidad de Protección a Carreteras del Agrupamiento de Seguridad Vial mantiene presencia en carreteras y casetas de cobro para agilizar el flujo vehicular y asistir a conductores de todo tipo de unidades.

Estas labores también son coordinadas con el C5 Michoacán, mediante la supervisión con uso de arcos carreteros y cámaras de videovigilancia en autopistas y tramos de mayor flujo vehicular.

