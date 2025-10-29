Libre el tránsito vehicular en carreteras y autopistas de Michoacán: SSP

En estos momentos la Autopista de Occidente está libre al flujo vial, tras el Paro Nacional de Agricultores, por lo que sumado a los tramos carreteros sin cuota, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) precisa que no hay bloqueos en la entidad.

Personal de la Unidad de Protección a Carreteras del Agrupamiento de Seguridad Vial mantiene presencia en carreteras y casetas de cobro para agilizar el flujo vehicular y asistir a conductores de todo tipo de unidades.