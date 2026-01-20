Libertad y reforma: Hugo Rangel invoca el juarismo ante riesgos de intervención extranjera

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diputado Hugo Rangel advirtió sobre los riesgos de normalizar o incluso desear la intervención extranjera en el contexto político actual, al señalar que la historia de México demuestra que este tipo de llamados nunca han sido neutrales ni benéficos para la soberanía nacional. El legislador petista subrayó que recordar episodios como la intervención francesa de 1862 no es un ejercicio y advertencia vigente.

Rangel Vargas rememoró sobre uno de los momentos más críticos de la vida republicana del país; el periodo posterior a la Guerra de Reforma. Recordó que México enfrentaba entonces una profunda crisis económica, institucional y militar, situación que fue utilizada por potencias europeas como pretexto para intervenir en territorio nacional. “Cuando el país estaba debilitado, algunos apostaron por entregar la soberanía a intereses extranjeros con la idea de que eso traería orden o estabilidad. La historia demostró lo contrario”, señaló.

El legislador recordó que, ante la amenaza externa y la colaboración de sectores conservadores con el proyecto intervencionista, el presidente Benito Juárez promulgó el 25 de enero de 1862 la Ley para castigar los delitos contra la nación y el intervencionismo extranjero, con el objetivo de frenar cualquier intento de facilitar la injerencia foránea. “Juárez entendió que la soberanía se defiende con decisiones firmes, con legalidad y con dignidad nacional. Por eso actuó antes de que el daño fuera irreversible”, afirmó.

Finalmente subrayó que las consecuencias de aquel contexto no tardaron en manifestarse y recordó la Batalla del 5 de mayo de 1862 como prueba de que las definiciones políticas tienen efectos reales.

“Francia no venía a cobrar una deuda, venía a imponer un régimen monárquico y a reconfigurar el orden político mexicano. Eso nos costó guerra, sangre y resistencia”, dijo.

Finalmente, advirtió que hoy existen voces que minimizan ese antecedente histórico. “Invocar la intervención extranjera es colocar una espada sobre el cuello del país. Las potencias no vienen a ayudar, vienen a imponer agendas. Olvidar 1862 es abrir la puerta a repetir una tragedia que México ya vivió”, concluyó.

rmr