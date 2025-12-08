Liberan más de medio millón de tortugas en costas michoacanas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Comisión de Pesca de Michoacán (Compesca) informa que a través del trabajo coordinado con los 25 campamentos tortugueros oficiales distribuidos en los municipios de Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana, durante el mes de noviembre se logró la liberación de más de 500 mil crías de tortuga marina, una cifra histórica que fortalece el liderazgo del estado en la conservación de especies marinas.

El director general de Compesca, Ramón Hernández Orozco, destacó que este logro es resultado del compromiso permanente del personal de campamentos, brigadistas, voluntarios y comunidades locales, quienes realizan recorridos nocturnos, resguardo de nidos, monitoreo constante y acciones de protección durante toda la temporada.